La band di Steve Harris ha sporto denuncia vs “” che farebbero contraffazione dei loro prodotti coperti da copyrightSecondo quanto riportato da Trademarks & Brands Online, i Maiden hanno depositato la denuncia il 23 gennaio presso il Distretto settentrionale dell’Illinois accusando i "", per uso di nomi fittizi per la gestione di negozi e attività commerciali che smercierebbero prodotti targati Iron Maiden e contraffatti.