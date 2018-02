Come sappiamo, il buonnon ha peli sulla lingua e difatti ecco le sue parole rilasciate durante un'intervista nel programma "SiriusXM's Eddie Trunk" in merito al ritorno dei "Big Four" ( che , ricordiamo, è uno show nel quale suonano insieme dal 16.06.2010 le 4 bands storiche del thrash metal anni '80 METALLICA, MEGADETH, SLAYER e ANTHRAX ) :- ha specificato Dave pensando al fatto che gli SLAYER hanno annuncaito il ritiroma ha anche aggiunto, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa:!"