Vedi, serve del tempo per crearlo ed una volta composto e registrato tutto dovremo preparare il packaging e tutto il resto...chi lo sa? Probabilmente uscirà entro un anno, più o meno. E dopo la sua uscita noi saremo in tour. Ma maggio sarà il periodo in cui abbiamo intenzione di ritornare in studio

stanno pianificando di iniziare i lavori per il prossimo album, il successore di "", a partire dalla prossima primavera inoltrata. Il tastieristaha infatti dichiarato: "Non entreremo in studio sino a maggio".Lo stessoha poi aggiunto.