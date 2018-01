STONE TEMPLE PILOTS PUBBLICANO IL LORO NUOVO ED OMONIMO ALBUM IN STUDIO VENERDÌ 16 MARZO

Gliannunciano la pubblicazione del loro nuovo ed omonimo album in studio "" venerdì 16 marzo. Si tratta del primo album con il nuovo cantantePur essendo una delle band che ha venduto di più negli anni '90 con album certificati platino e la vittoria di un Grammy Award, il chitarrista, dice: "".In "" la band ha fatto esattamente questo. Nel primo singolo "" e nel brano "" ritroviamo le ruvide chitarre e i ritmi spavaldi che glihanno perfezionato in(1992),(1994) e(1999). "" scivola sopra agili giri di basso prima del ritornello, dove la voce baritonale di Gutt irrompe con tutta la sua potenza.L'album è disponibile da oggi in pre-order . Facendo il pre-order della versione digitale dell'album sarà possibile ricevere immediatamente in download gratuito i brani "" e "". L'album sarà pubblicato in vinile il 25 maggio. Sul sito ufficiale della band sono inoltre disponibili bundle esclusivi che includono vinili, t-shirt ed un'edizione limitata con una litografia autografata dalla band.Quando è stato chiesto acosa devono aspettarsi i fan dal nuovo tour della band, Robert ha risposto: "".Tracklist: