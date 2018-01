I SILENT SCREAM ANNUNCIANO LA FIRMA CON MASD RECORDS.

Siamo estremamente felici ed orgogliosi di entrare nel roster della MASD records, un'etichetta giovane ma estremamente efficiente e promettente, che pone l'artista al centro di tutto e con cui è scattata un'immediata intesa anche sul piano umano oltre che su quello professionale...

annunciano la firma del contratto con. Di seguito le loro parole:sono una band metal nata a Bologna nel 2015 dall'incontro tra il chitarristae la batterista. Il gruppo subisce vari cambi di formazione per poi stabilizzarsi con l'arrivo dialla chitarra,alla voce e infineal basso. Il genere proposto dal gruppo è un classico heavy metal energetico e melodico. La band si è esibita in diversi contesti tra cui due edizioni del(2016 e 2017) e in palchi storici dell'underground bolognese come il Freakout Club e l'Alchemica Music Club. A fine 2017 la band completa la registrazione dell'EP di esordio "" e all'inizio del 2018 firma il primo contratto discografico con l'etichettaLINE UP UFFICIALE: