I LAST RITES PUBBLICANO IL VIDEOCLIP UFFICIALE LIVE IN STUDIO.

I thrasher savonesiattivi dal 1997, festeggiano i loro vent'anni di attività pubblicando un nuovo videoclip ufficiale live in studio intitolato "", estratto dal loro ultimo album, uscito l'8 agosto 2017 in versione digitale e dal 23 dicembre disponibile in versione fisica.L'album è stato prodotto daIl videoclip di "" è stato registrato presso idi Savona e prodotto dadellaIl videoclip diè disponibile di seguito:LINE-UP:TRACKLIST:ADDITIONAL INFO: