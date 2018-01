– questa magica città nel cuore della Svezia, circondata da foreste idilliache e profondi laghi blu, emerge sempre più come centro della creatività per ambiziose e talentuose giovani band. Si trova nell'acqua? Nell'aria? Nessuno lo sa, ma è certo che Falun sia la gloriosa patria di alcune delle più promettenti stelle del nostro pianeta. Dopo aver dato origine a band come, Falun ha un nuovo gruppo emergente da proporre. Dimenticate tutto ciò che pensavate di sapere, perchè isono pronti a inaugurare una nuova era della musica e attraversare le varie dimensioni del nostro universo per lasciarvi senza fiato. Nonostante la loro diversità stilistica, questa metal band svedese crea un'atmosfera coesa, mixando un sound di prima classe con un magico carisma, idee innovative, presenza scenica e una talentuosissima cantante.Ma diamo un occhio al passato: la storia dei FOLLOW THE CIPHER iniziò nel Maggio 2014, quandoKen Kängström decise di dare vita a una band con l'intenzione di differenziarsi da tutto ciò che proponeva la scena musicale. Per anni coltivò questa idea, concretizzatasi finalmente grazie a una collaborazione di lunga durata con gli acclamati giganti del metal SABATON, con i quali i FOLLOW THE CIPHER hanno mantenuto una stretta amicizia. Ken Kängström non è sicuramente un nuovo arrivato nella scena musicale scandinava, dato che ha scritto e prodotto alcune note canzoni dei SABATON, come il monumentale inno ’Carolus Rex‘. E' proprio questa traccia che ha dato il "la": "Penso che la canzone abbia fatto scattare una scintilla in me - in particolare mi ha aiutato a credere nelle mie abilità e opinioni," riflette Ken. "Quando ho scritto questo brano, ho sentito profondamente fosse arrivato il momento di trasformare i miei piani per i FOLLOW THE CIPHER in azione." Per questo, la band ha incluso anche questa importante canzone, ’Carolus Rex‘, nell'album di debutto.E' nato qualcosa di unico, cresciuto per diventare un mix di, ma allo stesso tempo completamente diverso e innovativo. "," dice Ken. "La crew dei CIPHER consiste in 5 talentuosi membri; Linda Toni Grahn, una fantastica e bravissima cantante, con lunghi capelli fucsia e occhi color smeraldo, che possiede non solo una potente e caratteristica voce, ma anche un incredibile carisma. Quando sale sul palco, a Linda servono pochi secondi per attirare l'attenzione del pubblico. "Linda è unica - si distingue dalla massa, non solo come ottima cantante ma anche per la sua forte personalità! Subito dopo averla incontrata, sapevo sarebbe stata la persona giusta per noi!" Ken Kängström (chitarra) ricorda il primo incontro con la capitana della truppa dei CIPHER. Gli altri membri includono Karl Löfgren (batteria), Viktor Carlsson (chitarra) e Jonas Asplind (basso).I FOLLOW THE CIPHER sono una truppa ambiziosa, non solo esprimono la loro passione attraverso la musica, ma anche attraverso il loro stravagante abbigliamento e gli impressionanti live show. Non è quindi una sorpresa che la più grande etichetta metal mondiale, Nuclear Blast, li abbia messi sotto contratto dopo averli visti al Sabaton Open Air 2017. "Li tenevamo d'occhio già da due anni, sicuri della qualità delle canzoni e colpiti dall'impegno dei membri. Il fattore determinante è stata la loro incredibile performance live, che ha provato che i FOLLOW THE CIPHER hanno tutto ciò di cui hanno bisogno," afferma Markus Wosgien, A&R della metal label tedesca. La band aggiunge: "Siamo super eccitati all'idea di far parte di una delle metal label indipendenti più grandi del mondo. Questa collaborazione è per tutti noi un sogno che diventa realtà!"Per tagliare corto, la banda dei CIPHER è più che pronta per portarvi in un emozionante viaggio attraverso le oscure galassie del metal. E' ora di aprire un nuovo capitolo della storia dell'heavy metal!Guarda "The Rising" (lyric video):