sono orgogliosi di annunciare la prossima pubblicazione dell’album “” deiNati nel 2009, i Lady Reaper sono una band Heavy Metal italiana con base a Roma.Dopo numerosi concerti anche con artisti del calibro di Pino Scotto, Rain e Crying Steel, la band pubblica nel 2012 il primo EP autoprodotto “Northern Trilogy”caratterizzato da uno stile sonoro Epic-Metal.Firmato il contratto con l’etichetta Sliptrick Records, nel 2014 il primo EP viene ripubblicato con una veste grafica totalmente rinnovata. In seguito i Lady Reaper suonano numerosi concerti in giro per l’Italia, non ultimo quello con Manilla Road all'Exenzia Der Club (Prato) il 26/10/2014 insieme ad Axevyper ed Etrusgrave.Finalmente nel Marzo del 2015, rilasciato il loro primo album omonimo “Lady Reaper”La band raggiunge il proprio stile distintivo, sempre caratterizzato dalla ragazza pin-up sulla copertina e dal crudo stile Old Metal delle tracce registrate.Dopo la realizzazione in collaborazione con Midria, di due video ufficiali, "Rolling In The Deep" (cover di Adele), e "Methastasis”, i Lady Reaper intensificano l’attività Live, suonando ad esempio con Savage, Grim Reaper, Demon, Gus G (Ozzy Osbourne), Union Radio (John Macaluso) e accompagnando nel tour italiano i Grave Digger.Nel 2017 i Lady Reaper firmano con Valery Records e nasce “Mise En Abyme”, il nuovo lavoro in studio della band. L’album spazia all’interno di un Heavy Metal fresco e versatile, offrendo l’ascolto di performance anche distanti dal genere di partenza, come ad esempio l’interpretazione di due famosissimi brani di musica sinfonica. La struttura teatrale del disco include inoltre numerosi riferimenti a popolari opere di cinema e letteratura, alcuni più espliciti altri tutti da cercare. Le ventiquattro pagine ad acquerello del libretto che accompagnano musica e testi, realizzate da Umberto Stagni (Pastavolante) impreziosiscono ulteriormente un progetto sotto molti aspetti degno di ottimo rilievo internazionale.Tracklist:“Mise En Abyme” sarà pubblicato nella primavera 2018 su etichetta Valery Records, distribuito da Audioglobe, e disponibile worldwide su I Tunes e su tutti i migliori online stores digitali.La promozione e l’ufficio stampa saranno curati da V- Promotion