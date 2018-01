Ancora una volta la musica e l’amicizia sono incontrate al Live Club nel segno della solidarietà. Venerdì 26 gennaio si è tenuta la sesta edizione di ROCK AGAINST CANCER, grazie al sodalizio tra Nosnop Events, Shining Production e Live Club, e ancora una volta l'appuntamento si è rivelato uno dei più umanamente intensi di tutta la stagione.Otto bands, due diversi dj set, un Live Club che pur non essendo stracolmo, ha raccolto un pubblico assolutamente motivato che ha partecipato alla serata con grande cuore. Un'atmosfera bellissima palpabile sul palco, dove i musicisti hanno condiviso spazi e tempi con nel segno dell' amicizia, tra lo staff, particolarmente unito intorno a questo tema, e nel pubblico, composto da giovani e non solo, quest'anno meritevole di una particolare generosità.Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e ricordiamo che il ricavato (3000 EURO) verrà devoluto a:- Comitato Maria Letizia Verga: sulla base di un'alleanza tra medici, operatori sanitari, genitori e volontari il comitato lavora ogni giorno per garantire ai giovani pazienti in cura presso il Centro di Ematologia di Monza e alle loro famiglie le migliori cure per arrivare alle più alte possibilità di guarigione.- L'associazione S.O.S. (Solidarietà in Oncologia San Marco-Zingonia), nata a ottobre del 2013 per volontà di un gruppo di medici e operatori del Policlinico San Marco, impegnati a diversi livelli nella lotta contro i tumori. La sua missione è conciliare l’eccellenza medica con la qualità della cura e dell’accoglienza della persona malata e dei suoi familiariHanno partecipato:Alex Uhlmann | Andead | Bastards Sons of Dioniso | Finley | Mangaboo | Omar Pedrini | Paolo Martella plays Quartiere Latino | Thunder Kidz | Planet Funk dj set | Pisti e Pierfunk dj set - from Motel Connection.ROCK AGAINST CANCER:L’iniziativa, che ha fatto la sua prima tappa il 25/01/2013 sul palco del Live Club di Trezzo sull’Adda, nasce dalla volontà di amici e parenti per commemorare Enrico “Riky” Comelli scomparso il 23/01/2012 a causa di questa terribile malattia. Nelle precedenti edizioni sono stati raccolti oltre 7000 euro, devoluti interamente alla Fondazione Istituto Europeo di Oncologia.