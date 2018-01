Il consiglio federale sul copiright si S.Francisco ha deliberato un aumento del 40% sulle royalties dovute ai cantautori e piccole firme musicali per i servizi in streaming, Parliamo ovviamente dei grandi hub musicali come Spotify, Apple Music, Google Music, Amazon Music e Pandora.La Copyright Royalty Board ha innalzato le tariffe minime, in sostanza le piattaforme dovranno pagare alle categorie sopra citate il 15.1% del loro fatturato ( rispetto all'attuale 10.5%. ) le quote sono allettanti considerando che le piattaforme di streaming musicale sono ormai diffusissime e i milioni di abbonati pagano una quota fissa (mensile o annuale)Da qui nasce la ratio di questa disposizione, cioè di far pagare qualcosa in più a chi rende possibile questo mercato, il problema sarà come al solito per i consumatori finali che vedranno aumentare i costi dei loro abbonamenti