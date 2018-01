Finalmente ci siamo!Dopo una sensazionale campagna crowdfunding (quasi 18.000 euro raccolti e il 250% del traguardo, miglior risultato mai raggiunto per un disco rock su musicraiser)è completo!19 sigle tra le più amate dagli anni 80 ai giorni nostri, 16 duetti con gli artisti più rilevanti della scena metal tricolore come) o), ma non solo! Primo fra tutti, voce di decine di famosissime sigle cartoon, che per l’occasione si è cimentato nella versione metal di uno dei suoi brani più celebri “”!Nato come “spin-off” che si distacca dalla loro carriera di brani originali, Re-Animated è un album fortemente voluto dai, un “sogno nel cassetto” rincorso per molti anni, che vede la luce nel migliore dei modi, sempre con l’intenzione di proporre un disco di massima qualità, con la produzione affidata ancora una volta a Simone Mularoni (DGM) e ai suoi Domination Studios.Re-animated è un album “fieramente autoprodotto”, anzi co-prodotto con la propria fan-base che ha reagito all’idea in maniera incredibile, un party album fuori dagli schemi fatto per divertirsi e divertire, ma soprattutto per rivivere le emozioni delle sigle più rappresentative con il sound che più la band ama oggi.Una esperienza condivisa con tanti amici e "compagni di viaggio” della scena metal, mai abbastanza valorizzata in questi anni.C’è anche una release date per il CD fisico ordinabile sullo store della band e disponibile su tutti i maggiori servizi di streaming musicale, fissata per il giorno 11.02.2018, ed un’early release per tutti i raisers che avranno la possibilità di ascoltare l’album in anteprima il giorno 09.02.2018.BAND STORE: http://www.trickortreatband.com/shop Non poteva mancare anche la pubblicazione di un nuovo video, che sarà presentato su tutti i canali della band mercoledi 31 Gennaio: si tratta di “”, con Roberto Tiranti guest. Non perdetelo!!Ma non è tutto! Per festeggiare al meglio questo nuovo album la band terrà due show esclusivi con ospite Giorgio Vanni e durante questi show potrà essere acquistata in antepirima una copia di Re-Animated!!! Ecco i dettagli:09.02.2018 VOX CLUB – Nonantola (PR) - https://www.facebook.com/events/278813525979874/ 10.02.2018 LEGEND CLUB, Milano - https://www.facebook.com/events/314043619103958/