E' un premio enorme per noi e per tutto l'heavy metal. E' uno dei generi musicali più grandi, suonato da alcuni dei musicisti più talentuosi e dotati in circolazione

sono stati premiati con un Grammy per la categoria "" nella cerimonia pre-televisiva in occasione della 60esima edizione dei Grammy Awards al Madison Square Garden di New York City.La band è stata nominata per la canzone "" contenunta nell'ultimo album "" datato 2017.Il batterista deinel backstage ha detto:Dailor ha anche dato il giusto credito ai fans di Atlanta per i 18 anni di successo della band.Di seguito i brani e le bands che concorrevano per il premio:- "- "- "- "- "