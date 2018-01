E' stato appena reso noto il Bill definitivo dell'edizione 2018 delche si terra dal 27 al 29 luglioDi seguito il comunicato ufficiale apparso sulla pagina Facebook dell'eventoAnche quest’anno torna il classico appuntamentonegli spiazzi antistanti il Castello che fu di Bartolomeo Colleoni.Diventato un appuntamento fisso dell’estate in musica dei metal-kids che si ritrovano sempre più numerosi ogni anno sui prati della campagna bergamasca e formano una “libera colonia” con le numerose e colorate tende da campeggio e bandiere delle varie nazioni di appartenenza.Anche quest’anno la musica dei gruppi sarà libera e gratuita sperando che Giove Pluvio sia clemente e vada a villeggiare da qualche altra parte.I gruppi musicali sono quasi esclusivamente di genere folk-metal con piccole deviazioni nel power ma sostanzialmente si è privilegiato il genere con cui è nato e ormai noto il Festival.Accanto ad alcune conferme di nomi con un ritorno “obbligatorio” ci sono anche gruppi che calcano per la prima volta il grande palco del festival.I tre, uno per sera, hanno tutti una particolarità che li ha portati in questa manifestazione.Apre la serata di musica live, il ritorno deglicon un genere epic-folk che loro chiamano “cinematic”. I torinesiforti di molti anni di esperienza, schierano come front-woman la loro grintosa e coinvolgente. Dalle zone mlanesi ritornano con piacere gliguidati dae con un nuovo album all’attivo. Chiuderà la serata il gradito ritorno italiano degli irlandesiindiscussi paladini e progenitori del genere folk-metal. Dopo anni di assenza dal nostro territorioha chiesto espressamente di essere a questa manifestazione. Eccolo accontentato…Saranno gli anconetani Haegen ad aprire le danze in tutti I sensi con le loro cornamuse e flauti; a grande richiesta dopo il debutto di qualche stagione fa. Con un volo da Roma arrivano Igià inseguiti più volte e finalmente catturati per Malpaga. Un capitolo a parte per I toscani. Guidati dal massicciohanno un decennio di attività alle spalle e tour in molte parti del mondo con le loro armature e un potente symphonic metal . Chiuderanno a sorpresa e per la prima volta in Italia glidalle Isole Fær Øer e formatisi intorno aex cantante dei(che ce li hanno caldamente consigliati…). Sei vichinghi autentici da sentire e …da vedere.Dall’altopiano di Asiago arriveranno per la prima volta iche propongono la loro cultura e musica cimbra. Vecchie conoscenze Ihms di Parma che aprirono la prima edizione anni fa; sembra passato un secolo dal piccolo palchetto in legno. Dall’Abruzzo, dopo l’esperienza con, gli(dal latino Atavus = antenato) con l'intento di continuare a narrare la ricchissima storia dei propri avi con il loro personale pagan-metal. E per finire in bellezza, dal Belgio gli, un ensemble neo-medieval di cornamuse , percussioni e ballerina con fuochi e giocoleria.Buon divertimento…Atlas Pain https://www.facebook.com/AtlasPain/ Wolfsinger https://www.facebook.com/wolfsingermetal/ Holy Shire https://www.facebook.com/HOLYSHiRE/ CRUACHAN (Irlanda) https://www.facebook.com/cruachanclan/ Haegen https://www.facebook.com/givemesomebeer/ Blodiga Skald https://www.facebook.com/blodigaskald/ Wind Rose https://www.facebook.com/windroseofficial/ HAMRADUN (Isole Fær Øer) https://www.facebook.com/Hamradun-1928680894023262/ Balt Huttar https://www.facebook.com/balthuttar/ Kalevala hms https://www.facebook.com/KalevalaHms/ Atavicus https://www.facebook.com/AtavicusOfficial/ ACUS VACUUM (Belgio) https://www.facebook.com/Acus-Vacuum-171660522985150/