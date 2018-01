I MR. BIG tornano in Italia!

Dopo il concerto dello scorso novembre a Milano, le leggende dell’hard rock statunitense torneranno nel Bel Paese il prossimo 31 luglio aldi Pinarella di Cervia (RA); uno show esclusivo in una location speciale in cui la band potrà esibirsi in un’atmosfera raccolta e a stretto contatto con i propri fan; a questo proposito le prevendite per questa unica data nel nostro paese sono caldamente consigliate! Inoltre, per l’occasione, gli special guest della serata saranno i potentissimi, capitanati dal famoso wrestlerI dettagli dello show:Apertura porte ore 20.00Inizio concerti ore 21.00Ingresso in cassa 30,00 €Ingresso in prevendita 25,00 € + d.d.p.Prevendite disponibili a partire da lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 10.00 sul circuito Ticketone.