Comunicato Stampa Bagana Rock Agency

Molti di voi li avranno visti pochi giorni fa all'Alcatraz di Milano ma isono già pronti per tornare in Italia!In uscita con il nuovo album "", la band svedese è tra le nuove realtà metal più acclamate. In grado di unire black metal, rock seventies, death metal e tanto altro in un melting pot unico. Uno show da non perdere.Vi ricordiamo i dettagli del mini tour italiano e vi segnaliamo che sono attive le prevendite delle tre date.Special Guest:Evento FB -> https://www.facebook.com/events/1942276782758715/ Prevendite -> https://www.bookingshow.com/27-03-2018-INSOMNIUM-Tribulation-Biglietti/108414 Evento FB -> https://www.facebook.com/events/1943591808992042/ Prevendite -> https://www.diyticket.it/events/Musica/866/insomnium-guests Evento FB -> https://www.facebook.com/events/174115979854802/ Prevendite -> https://www.diyticket.it/events/Musica/866/insomnium-guests