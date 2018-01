Riceviamo e pubblichiamo:

Per oltre sette anni un silenzio di tomba ha riempito le stanze della più grande fucina black metal del mondo, ma ora i poteri oscuri hanno risvegliato igiusto in tempo per il loro 25° anniversario. Finalmente stanno per fare ritorno con un'opera d'arte maligna che può essere definita “senza tempo”, nel vero senso della parola:Il nucleo dei compositori consta del carismatico cantante, del mago della chitarrae di, ma altre facce familiari emergono dall’oscurità: il batteristae il tastieristafanno ancora parte della squadra, mentresi è occupato degli arrangiamenti corali delle maestose e magniloquenti voci del coroL’artwork è stato realizzato da(GHOST, BEHEMOTH, MAYHEM).Il decimo full-length deivedrà la luce ile conterrà dieci canzoni prodotte dalla band stessa in collaborazione con. Nato dalle menti oscure di tre compositori,esplora un concept filosofico legato all’illusione del tempo., spiega il chitarristaIl cantanteaggiunge:Il 23 febbraio isveleranno il primo singolo, che verrà anche pubblicato in vinile 7''. Lo stesso giorno verranno lanciati i pre-ordini dell’album.