Oggi c’è una grande notizia per i fan degli: la band sta attualmente lavorando al nuovo album in studio!Terminata la pre-produzione, la maggior parte delle registrazioni è terminata. Questa volta però la band non ha alcuna fretta e si è presa il tempo necessario per concentrarsi sui dettagli.Ci saranno delle belle sorprese, come l’inserimento di flauti, strumenti a corda, arrangiamenti orchestrali e cori. Inoltre per la prima volta sarà possibile ascoltare l’autore dei testiche contribuisce al disco con un discorso in finlandese!Ancora una volta sarà(OPETH, AMON AMARTH, KATATONIA e molti altri) a produrre il disco.L'ultimo album(Tour Edition) è disponibile in formato fisico ( http://nblast.de/AmorphisRedCloudNB ) e digitale http://nblast.de/AmorphisDigital ).