, il nuovo mailorder italiano dedicato ai fan della musica rock e metal, in collaborazione con, è orgoglioso di diffondere i dettagli della prima edizione del "", in previsione il prossimo 29 Maggio 2018 presso ildi Milano, in Viale Enrico Fermi 98 (L'evento sarà parte della saga live ""). I biglietti sono finalmente disponibili da oggi sul sito ufficiale di, in due formati differenti: "Standard" e "VIP". Di seguito i dettagli:- Prevendita Esclusiva su Rock Temple : 22 Euro (+ 5% sdi sconto su 1 ordine dal sito www.rocktemple.it - Prezzo in cassa la sera dell'evento: 24 Euro- Ultra-limitato a 10 persone: 49,90 Euro. Comprende: 1 Ingresso, Meet & Greet con i Boulevard, 1 T-Shirt del Festival, 1 VIP Pass Commemorativo (+ 10% di sconto su 1 ordine dal sito www.rocktemple.it ). Il VIP TICKET è acquistabile solo in prevendita online sul sito www.rocktemple.it entro e non oltre il 13 Maggio 2018.All'interno del locale sarà presente uno stand del mailordercon Cd, Dvd, Bluray, Vinili, Box Set ed Edizioni Limitate dedicato a tutti gli appassionati e i collezionisti di musica AOR, Rock e Metal.APERTURA PORTE: 19:45DATA: 29 Maggio 2018LOCALE: Legend Club, Viale Enrico Fermi 98, 20161 Milano (ITALY)BIGLIETTI: Standard 22 EUR / VIP 49,90 EURINFO: info@rocktemple.it