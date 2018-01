Iniziamo il 2018 nel migliore dei modi, ovvero annunciando un grande ritorno... quello degli energiciDopo essersi esibiti come headliner alla scorsa edizione del, la band tornerà nel nostro paese per una data esclusiva ilaldi Segrate (MI).Proprio l’anno scorso, in occasione del tour promozionale di ‘’, la band ha dimostrato che ha ancora lo stesso spirito e la stessa grinta che caratterizzano da sempre le loro esibizioni dal vivo. Energia pura in un tutt’uno con la folla, canti che squarciano la gola e tanta adrenalina. Si può tranquillamente dire che la potenza di questa band dal vivo non abbia eguali, un’esplosione che si catalizza nella frenesia e nell’incredibile vocalità del front-man, nonché nella bravura e nella maturità artistica che hanno raggiunto tutti i componenti del gruppo.Gli show deisapranno lasciare il pubblico, dai fan di vecchia data fino alle nuove leve, letteralmente senza fiato.| SEGRATE (MI)Ingresso in cassa 30,00 €Ingresso in prevendita 25,00 € + d.d.p.>> Prevendite disponibili a partire da venerdì 26 gennaio alle ore 10.00 sui circuiti Mailticket, Vivaticket, Ticketone e Bookingshow.