GLI HOPELESS ANNUNCIANO IL NUOVO BATTERISTA.

Dopo la dipartita in via del tutto amichevole di, il primo a dedicarsi alle pelli della band cuneese death metal attiva dal 2012, glipresentano il nuovo batterista che andrà a completare la formazione insieme aalla voce e al basso ealla chitarra ritmica e solista.Si chiama, il giovane talentuoso batterista, con alle spalle una discreta esperienza, noto per militare anche nei, band heavy metal di Bra attiva dal 2002 e neigiovanissima band metal di Cuneo nata nel 2015.LINE UP UFFICIALE: