, a partire dalle ore 22, si esibiranno sul palco del, due band della scena metal italiana.L’evento si svolgerà presso, via Cisa Ligure,42041, Lentigione (RE)Glisi formano nel 2007 a Rolo (RE), per idea di(batterista e cantante dei) ed(chitarra). Nel 2015 si uniscono alla band:alla voce,alla seconda chitarra,al basso.Hanno una demo all’attivo, chiamato “” e uno in fase di registrazione.Il loro stile è uno Sludge Hardcore con influenze Crossover metal.è una band metal italiana, nata nel 2003 vicino a Parma. Hanno trovato la loro effettiva formazione nel 2012, quando "" (Chitarra Ritmica), "" e "" (Voci), hanno incontrato "" (batteria) e(Basso), i componenti giusti per sviluppare il progetto band. .Durante i loro 10 anni di storia,ha suonato in tutta Italia (130 concerti), aprendo a grandi nomi come SEPULTURA, EXTREMA, EXILIA, GODDASS. Hanno anche recitato in prestigiosi club live come Temporock, Fabrik, Black Hole e si sono esibiti sul palco principale delimpressiona sempre il pubblico con suoni potenti e salti e movimenti senza sosta, mostrando quanto sia forte credere in quello che stanno facendo.Il primo album, "" (2009) è stato registrato con la co-produzione dinei propri studi a Vicenza. Questo LP puro, arrogante e diretto è stato accolto con interesse da webzine e revisori, concordando sulla necessità di un secondo album per trovare completamente la direzione della band.Dopo alcuni EP, è arrivato un grande momento. Dopo un'ottima sessione agli, "" ha visto la luce del giorno.Altre informazioni: