ACCEPT: 21:30

NIGHT DEMON: 20:15

IN.SI.DIA: 19:30

Apertura porte: 19.00

Gli, fra le band più importanti dell’heavy metal anni ‘80, torneranno in Italia per un’unica e imperdibile dataal Live Music Club di Trezzo sull’Adda. Saranno accompagnati daidel cantante e bassista, in forze anche negli storici, e dai nostriEcco gli orari della serata:Evento Facebook: Clicca QUI BigliettiPrezzo del biglietto in prevendita: €32,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37,00Biglietti in vendita su Ticketone e punti vendita autorizzati.