Il 9 febbraio i pionieri del symphonic metalpubblicheranno la loro opera rock "". Dopo aver svelato la trama, i personaggi e le differenze rispetto alla novella russa su cui è basata l'opera, oggiparla dell'intenso processo compositivo e di ciò che ha sempre amato e non delle opere classiche e dei musical moderni." è disponibile in pre-ordine Altro su "":La band ha già annunciato un tour paneuropeo e sarà accompagnata dai russi, dai tedeschihanno lanciato un concorso esclusivo per vincere pacchetti VIP e meet&greet.