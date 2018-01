Finalmente il 3 agostopubblicherà il suo nuovo attesissimo album in studio!La regina del metal svela: "".Con questo hit e il nuovo album, il biondo angelo metal e la sua band festeggeranno il loro trentacinquesimo anniversario con un tour mondiale a partire da fine estate. Inoltre dal 16 novembresi esibirà nuovamente in Germania e Austria.Sul nuovo albumaggiunge "".Come da tradizione, il disco conterrà una canzone cantata in tedesco ed è dedicata all’amicizia più profonda: ''!Le date finora confermate sono le seguenti: