Janet Gardner, singer della female metal band americana delle Vixen, è stata operata d'urgenza per rimuovere un coagulo di sangue al cervello, dopo che si era sentita male venerdì, 12 gennaio, dopo un'esibizione da solista presso il rock club di Los Angeles Whisky A Go Go.Per fortuna, come ammesso da lei stessa in un post apparso sul proprio profilo Facebook, ora è fuori pericolo.