Secondo quanto riportato dal " Pittsburgh Post-Gazette ", il chitarrista dei BLACK LABEL SOCIETY, Nicholas Catanese, sarebbe indagato per aver spedito messaggi e foto di contenuto "sessualmente esplicito" ad una ragazzina di 14 anni .L'accusa precisa sarebbe quella di "corruzione,adescamento e messa in pericolo del benessere dei minori"Il giudice Donna Jo McDaniel pare abbia condannato il chitarrista ad una messa in prova di 5 anni con divieto di avere contatti con minori e di accesso ai computer