sono lieti di annunciare l’apertura della prevendita dei biglietti per “”, l'attesa seconda edizione del mini-festival dedicato a tutti i fan del genere prevista il prossimopresso ildi Rovellasca (CO) con ospiti specialifeat.),. La seconda edizione di “” coinciderà inoltre con il release party ufficiale dell'album di", che sarà disponibile in esclusiva la sera dell'evento, ben una settimana prima rispetto all'uscita ufficiale fissata online e in tutti gli store fisici.I biglietti sono finalmente disponibili per l’acquisto a questo link Acquistando i biglietti online, si avrà accesso al prezzo speciale scontato di 12 euro. Il prezzo dei biglietti sul posto sarà invece di 14 euro. L'acquisto del biglietto d'ingresso darà inoltre diritto a partecipare ad un concorso speciale con diversi premi in palio collegato all'evento partner "", con estrazione effettuata la sera del. Data l’esclusività dell’evento in relazioni alle dimensioni della venue, raccomandiamo fortemente tutti gli interessati ad effettuare l’acquisto dei biglietti il prima possibile. Una volta che l’evento sarà dichiarato sold out, non ci saranno altre possibilità di accedere ad esso come già accaduto per la prima edizione dell'evento. Ulteriori dettagli riguardo a prenotazioni per cena e pernottamento seguiranno a breve!Per info, richieste e informazioni: amrn@melodicrock.it Apertura porte: h. 19Locale:– Rovellasca (CO)