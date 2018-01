Uscirà il 30 Marzo 2018 viail live celebrativo diintitolatoRegistrato durante i 3 giorni di show tenutisi in Olanda a Settembre 2017 - e i cui 9000 biglietti sono andati venduti in un solo giorno - vanta la partecipazione di 16 cantanti tra cui(Nightwish),(ex-Threshold),(Blind Guardian),(Kamelot),(VUUR, The Gentle Storm) e(Nightwish).sarà disponibile nei formati EARBOOK (2CD, 2 DVD e Blu-Ray), 2CD, 3LP, Blu-Ray e 2DVD.Sotto potete vedere il teaser rilasciato dall’artista: