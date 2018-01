Si avvicina l'unica data italiana del nuovo tour degli, in programma per ilaldi Trezzo sull'Adda (MI). L'evento si arricchisce oggi di una band di punta della scena italiana: gli storici! La band bresciana proporrà una setlist con classici e brani estratti dall'ultima e apprezzata release "”.Di seguito tutti i dettagli della dataLive Club - Trezzo sull'Adda (MI)Evento Facebook: Clicca QUI BigliettiPrezzo del biglietto in prevendita: €32,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37,00Biglietti in vendita su Ticketone e punti vendita autorizzati.