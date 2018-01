“’En Fallen Jätte’ è una canzone potente con alcuni nuovi elementi. Parla della battaglia tra Thor e il gigante dal cuore di pietra Hrungner, che alla fine viene sconfitto grazie al potere del martello del dio del tuono Mjölner, e ridotto a un mucchio di macerie”

“’Vanadrottning’ significa ‘regina dei Vanir’ e si riferisce alla dea Gullveig della mitologia norrena. È conosciuta per la leggenda della guerra tra gli Aesir e i Vanir, durante la quale venne catturata e arsa viva da Odino. Ogni volta che veniva bruciata poi rinasceva, morendo tre volte e risorgendo altre tre, tra atroci sofferenze. È stato fantastico creare questo disco, ma proprio come la dea Gullveig abbiamo sofferto molto. Ci auguriamo che vi piaccia tanto quanto piace a noi!”

I Vichinghi della band svedesehanno concluso il 2017 pubblicando il nuovo singolo”. Oggi la band svela il video della canzone tratta dal nuovo album “” in uscita il 9 febbraio suSpiegano iIl 2018 segna il decimo anniversario della band che festeggia con un disco che dà un nuovo tocco alla loro discografia grazie a un suono più pesante, potente e ritmato, accompagnato dalla fantastica voce del nuovo arrivatoI pre-ordini sono attivi http://despotz.bigcartel.com/artist/grimner concludono i Grimner.Gli svedesidanno vita a una miscela unica di folk e metal, inserendo melodie orecchiabili, strumenti folk e riff metal pesanti e aggressivi. Grazie alla loro musica dinamica e accattivante, con liriche cantate in svedese e un’immagine da mondo fantasy, hanno conquistato fan del metal e del folk. I testi parlano di mitologia norrena, folklore e avventure dei Vichinghi.sono nati nel 2008 a Motala ad opera del cantante e chitarristae del batterista. Il demo “A Call For Battle” (2010) era cantato in inglese, ma poi la band decise di utilizzare lo svedese. Attraverso lavori come l’EP “Färd” (2012), l’EP acustico “De Kom Från Norr” (2015) e il full-length “Blodshymner” (2014) isi sono fatti un nome. Nel 2015 hanno suonato di spalla ai Korpiklaani nel loro Paese. Nel 2016 ihanno pubblicato “), un album che ha fatto fare loro un salto di qualità.