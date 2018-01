OggideiAl pari dell’ex senatore americanoammette di avere commesso azioni di cui non è orgoglioso. “”, dichiara. Jourgensen ha lanciato uno sguardo obiettivo ad alcune delle azioni commesse in passato, che all’epoca non aveva considerato sessiste, ma le quali - alla luce della consapevolezza odierna – oggi vanno lette in una nuova prospettiva.", spiega. "".pubblicheranno il nuovo album “” il 9 marzo suI pre-ordini del disco sono attivi Precedenti trailer:Per decadi il suono psicotico deiha raggiunto milioni di persone attraverso dischi come “”, “”, “”, “”, e molti altri. Fin dagli anni ’80 il fondatoreha mescolato elementi di synth pop, punk, metal e persino dub in un modo riconoscibile all’istante, influenzando svariate altre band.Grazie a classici senza tempo come ‘’, ‘’, e ‘’ isono dei pionieri musicali unici.Vantando sei nomination ai Grammy, oltre tre milioni di dischi venduti, più di duemila concerti e partecipazioni a colonne sonore di film quali Hurt Locker, Artificial Intelligence, Matrix, Robo Cop e Saw, ihanno dato il loro contributo all’industria musicale per oltre tre decenni.