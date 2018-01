Le leggende brasiliane del thrash metalsono pronte ad imbarcarsi nel tour europeo a supporto dell'acclamato ultimo album "". Tenetevi pronti per 90 minuti di puri, con una set list di nuovi e vecchi classici.Divideranno il palco con ii maestri del technical death metal tedeschi, i death/black metallers americanie la band deathcore del New Jersey,Il chitarristaha un messaggio speciale per i fan.con" è disponibile in formato fisico Altro su "":