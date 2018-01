, meglio noto a tutti come, storico chitarrista dei, ci ha lasciati all’età di 67 anni a causa delle complicanze di una polmonite.Queste alcune reazioni di altri storici membri dei Motorhead:: “Ho appena sentito la brutta notizia che Fast Eddie Clarke ci ha lasciati, è stato uno shock. Verrà ricordato per i suoi iconici riff, era un vero rocker. R.I.P. Eddie.”: “O mio Dio, è una notizia terribile, l’ultimo dei Tre Amigos… Avevo visto Eddie non molto tempo fa e mi sembrava in forma. È stato uno shock per me. Ora Lemmy e Philty possono jammare di nuovo con lui, e se ascoltate con attenzione sono sicuro che riuscirete a sentirli.”Fast Eddie Clarke: 5 ottobre 1950 – 10 Gennaio 2018.