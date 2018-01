Torna in pista, ex voce degli, con un progetto nuovo di zecca. Si tratta deiattualmente composti anche dal chitarrista, ex) e dal batteristaLa band che già è in studio per la fase di pre-produzione dei primi brani che andranno a comporre l'album d'esordio, ufficializzerà nei prossimi giorni il nome del bassista che andrà a completare la prima formazione dei Mortado. Nel contempo i Mortado sono entrati ufficialmente nel roster dellacon il supporto del