BUTCHER BABIES LILITH TOUR 2018

special guest EYES SET TO KILL

support KLOGR

MARTEDÌ 13 MARZO 2018 | LEGEND CLUB | MILANO

UNICA DATA ITALIANA

apriranno l’unica imperdibile data italiana deisaranno infatti presto on the road per il, che farà conoscere ai fan l’ultima fatica discografica, ‘’. Assieme a loro presenzieranno come special guest i già annunciatie tante altre sorprese sono in arrivo. E’ quindi da evidenziare per bene sul calendario la tappa italiana, prevista il prossimo 13 marzo aldi Milano!, una band fenomenale che da quasi dieci anni devasta i palchi di mezzo mondo con performance potenti ed altamente energiche. Con una fenomenale presenza scenica, le frontwomenassieme al chitarrista, il bassistae il batteristasanno esattamente come tenere gli spettatori con gli occhi puntati sul palco, alternando dolci melodie a riff aggressivi e urla brutali.La band si forma a Los Angeles nel 2009 e dopo aver guadagnato una discreta fama nella scena revival Metal del Sunset Strip firma nel 2012 un contratto con la. Il disco di debutto ‘’ (2013), prodotto da(Gojira, Lamb of God, Hatebreed) è seguito da ‘’ (2015) prodotto da(FFDP, Gojira, Soulfly). Reduci dal grande successo di queste due uscite, l’evoluzione dei Butcher Babies prosegue con con ‘’, terzo album in studio, pubblicato lo scorso 27 ottobre. Con ‘’, prodotto da(Suicide Silence, Dillinger Escape Plan, The Cure), la band raggiunge una nuova maturità artistica, il risultato di una breve pausa servita per ricomporre le idee e trovare una nuova creatività. Il disco inizia con la prepotente ‘’, un vero e proprio “pugno nei denti” e prosegue scivolando sulla sensualità di tracce come ‘’ e ‘’ con vocals più dolci e armoniche. Si può dire che l’intero album esplora tutto ciò che va dalle radici di libidine e sensualità fino all’aggressività thrash delle peripezie per cui isono riconosciuti e amati. Il successo della band è dovuto non solo alle pubblicazioni discografiche ma anche e soprattutto all’appeal delle loro esibizioni dal vivo. Questa loro grande forza gli ha permesso di esibirsi con grandi artisti della scena metal e hard rock internazionale tra cui Megadeth, Rob Zombie, Marilyn Manson, Five Finger Death Punch, Danzig, In This Moment, Cradle of Filth, Black Label Society e molti altri.Glisono una band post hardcore statunitense di Phoenix, Arizona. Il progetto prende forma nel 2003 da un’idea delle sorelle; la storia della band è costellata da cambi di formazione, fino ad arrivare a quella attuale:voce, chitarra e tastiere,batteria e, chitarra. Da quel lontano 2003 la band ha raggiunto diversi traguardi, guadagnando una schiera di fan fedeli (di cui più di 1.300.000 sulla loro pagina Facebook) e macinando chilometri e chilometri in tour. La band ha infatti attraversato il globo ben quattro volte condividendo il palco con band come Papa Roach, Black Veil Brides, Caliban, I Am Ghost e molte altre.Glifanno parte dello squadrone, la stessa label dei; proprio conpubblicano l’ultimo album, il quinto della loro discografia, ‘’ datato 2013.sono una band italo-americana alternative rock/metal. Il progetto nasce nel 2011 con l’uscita del primo album “” e dalla loro genesi ad oggi hanno fatto parecchia strada: hanno fatto svariati tour in Europa e America, partecipato a festival internazionali come il celebre Sweden Rock Festival, collaborato con artisti come(Lacuna Coil),e il producer(Machine Head) e aperto per band come Guano Apes, Rasmus e Prong.13 MARZO 2018 | LEGEND CLUB | MILANOApertura porte ore 20.00 | Inizio concerti ore 21.00Ingresso 18,00 € + d.d.p.Prevendite disponibili sui circuiti