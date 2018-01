Street Symphonies Records & Burning Minds Music Group sono entusiasti di presentare il lyric video di "We All Live A Lie", secondo singolo tratto dal full-length in studio degli svedesi Aerodyne, intitolato "Breaking Free".https://youtu.be/JwRRmdbBoh0"Breaking Free" è stato rilasciato il 15 Dicembre 2017 via Street Symphonies Records / Burning Minds Music Group."BREAKING FREE" - LINK PER L'ACQUISTOCD:http://www.burningmindsgroup.com/shop/83Digital:- Amazon Digital: https://www.amazon.com/Breaking-Free-Explicit-Aerodyne/dp/B077TSCY6C/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1515427444&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=aerodyne- ITunes: https://itunes.apple.com/us/album/breaking-free/1317952257- Apple Music: https://itunes.apple.com/us/album/breaking-free/1317952257- Spotify: https://open.spotify.com/album/2dXUAAsykfFPxAkswFAQfi