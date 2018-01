è orgogliosa di annunciare la firma con iper la pubblicazione del loro album d'esordio.nascono a Brescia nel lontano 2003 con il nome di "", dalla mente di, dediti alla riproposizione di cover power metal dei grandi nomi della scena (Gamma Ray, Rhapsody, Stratovarius, Sonata Arctica ecc).In seguito, dopo numerosi cambi di line-up, la band riprende vita con il nome dinel 2012, con il solo Michele rimasto dalla formazione originale, intenzionato a portare on-stage una band di power metal sinfonico con brani originali.Un primo demo di tre pezzi viene registrato nel 2013, dopo di che tutti i componenti, ad eccezione di Olmi, lasciano la band.Nel 2016 la band trova finalmente la propria stabilità nella formazione attuale, composta da(batteria, anche in Spellblast e nel solo-project Just A Dreamare),(tastiere),(basso, anche in Spellblast),(voce, anche in Empathica e progetti solisti Tezza F. e Silence Oath) e infine, ultimo entrato nella band nel novembre 2016.Il primo album ufficiale, semplicemente intitolato "", non ha un concetto principale che collega i testi, anche se molti di essi si riferiscono al tema del tempo.L'album include 11 brani molto heavy e potenti con influenze Power / Progressive e sinfoniche, ideale per gli appassionati di Power Metal.L'artwork è stato realizzato daLa data ufficiale di uscita sarà resa nota prossimamente.TRACKLIST: