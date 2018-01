singer deida tempo malato di carcinoma all'esofago, dopo sette mesi di cure, ha purtroppo dichiarato che queste non hanno avuto l'efficacia sperata e che pertanto per lui non resta molto da fare.La band tra l'altro aveva già dichiarato (in seguito alla malattia di) la propria intenzione di sciogliersi.Dalla propria pagina facebook il cantante ha inoltre affermato che intende godersi al meglio il tempo che gli rimane piuttosto che subire un accanimento terapeutico con poche speranze.Per chi volesse contribuire vi è in atto un crowfunding a supporto della famiglia per sostenere le spese mediche.