Gli Struttura & Forma comunicano ufficialmente l'ingresso all'interno della propria formazione di Giosuè Tortorelli come nuovo cantante della band e di Pierluigi Genduso Arrighi come tastierista. I due artisti esordiranno nel corso dello show live che gli Struttura & Forma terranno il prossimo 13 di Gennaio a partire dalle ore 21 presso il teatro comunale di Cicagna in provincia di Genova. Nell'occasione, la band si avvarrà della presenza di due ospiti d'eccezione come Athos Enrile e Gianmaria Zanier. Gli Struttura & Forma infine, ringraziano il proprio ex cantante Claudio Sisto per il controbuto sino ad oggi dato alla band e gli augurano le migliori fortune in campo umano e professionale.