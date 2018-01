---------- COMUNICATO STAMPA ----------

È tutto confermato per l'unica data italiana dei, programmata per il 6 Gennaio 2018, presso ilCome precedentemente annunciato, saranno accompagnati daidi(Ozzy Osbourne) e dagli australiani, per la prima volta in Europa.A far gli onori di casa saranno invece gli emilianiche per l'occasione presenteranno il loro nuovo album “” , il secondo full length della band la cui uscita è prevista per il prossimo 29 Dicembre viaDi seguito gli orari della serata:Apertura Cancelli: 18:00Il Legend Club è a 300 mt dalla fermata “Affori Centro” della Linea 3 della Metropolitana; bar, pizzeria e ristorante saranno accessibili già ad orario di apertura con drink e gustose pietanze a prezzi popolari.BIGLIETTI:Le prevendite sono disponibili su Mailticket al costo di 20€ +d.p.Viale Enrico Fermi 98Evento Facebook: Clicca QUI Info: