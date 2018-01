Torna in pista Gianluca "GL" Perotti, ex voce degli Extrema, con un progetto nuovo di zecca. Si tratta dei Mortado attualmente composti anche dal chitarrista Steve Volta (Perpetual Fire, ex Pino Scotto) e dal batterista Manuel Togni (Aleph, ex Blaze Bayley). La band che già è in studio per la fase di pre-produzione dei primi brani che andranno a comporre l'album d'esordio, ufficializzerà nei prossimi giorni il nome del bassista che andrà a completare la prima formazione dei Mortado. Nel contempo i Mortado sono entrati ufficialmente nel roster della Irukandji Booking Live Promotion che si occuperà di tutti gli aspetti manageriali della band, mentre l'ufficio stampa sarà curato dal Mazzarella Press Office.