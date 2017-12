Dalla pagina ufficiale dell'eventoAbbiamo il piacere di presentarvi la 6° (sesta) edizione del MALPAGA FOLK & METAL FEST. Vi garantiamo che il nome è nostro anche se già appare in ben due Festival esteri…!!! Imitato come la Settimana Enigmistica ma mai pareggiato …Dobbiamo innanzitutto ringraziare le bands italiane che si sono rese disponibili ma conoscendole bene non potevamo dubitarne. Ringraziamo le bands straniere che si sono rese disponibilissime anche non conoscendole altrettanto bene; si vede che il nome di MALPAGA ha superato le frontiere...Ci preme però segnalare un malcostume che a qualcuno sta sfuggendo di mano; alcune bands italiane da noi interpellate ci hanno sparato richieste spropositate con la scusa che “… quest’anno facciamo pochi e selezionati Festival…”. A parte che già SUONANO poco e non approfittare dell’estate credo sia un po’ darsi la zappa sui piedi ma quali sarebbero questi “pochi & selezionati Festival” ? E in base a cosa li “selezionate” ?C’è anche chi (bands italiane), pretende di scegliersi il giorno, l’orario e la durata del set… Mi dispiace ma a casa nostra sono decisioni che spettano a noi cercando di far combaciare tutti i tasselli delle band ospiti con i loro impegni lavorativi e di viaggio. Quando organizzate il vostro farete un pò quello che vi pare. Probabilmente non avete ben compreso lo “spirito” del Festival.Queste premessa è una doverosa polemica ed è veramente la brutta piega che sta prendendo la tanto bistrattata “scena italiana”, quella di cui tutti lamentano per la scarsità di proposte ma poi sono i primi a mettersi di traverso. State pure a casa vostra se non sapete le mille-mille difficoltà e costi che incontriamo a organizzare e gestire un Festival gratuito di queste dimensioni, cresciuto a dismisura in così poco tempo.Un motivo ci sarà no ?Tornando agli ospiti abbiamo puntato su alcune valide conferme ma anche su altrettanto valide novità italiane che faranno leccare … le orecchie a molti.Per quanto riguarda gli stranieri , tre headliner di assoluto effetto, e ben due in ANTEPRIMA ESCLUSIVA.Ricordo che anni fa portai in anteprima una band svizzera che fece scalpore; da 5 anni fa ad oggi saranno venuti in Italia almeno una ventina di volte. Sarà così anche per i nostri nuovi ospiti ?Noi crediamo di si perché hanno tutte le carte in regola per diventare amate dal pubblico rock-medieval italiano e soprattutto agli Amici del Festival di MALPAGA che non finiremo mai di ringraziare per la loro partecipazione, devozione e presenza.Inoltre avremo una sorpresa preparata dal nostro amico Giorgio Ottonello e alcune dai nostri Sindaci Ignoranti Giovanni & Alessio che saranno ancora la nostra valida spalla organizzativa.Della cucina sapete già tutto, delle birre … ma che ve lo dico affà :) :) :)PREPARATE ARMI, BAGAGLI E TENDE !!! E...VENITE A MALPAGA DA OSPITI NON DA SEMPLICI TURISTI ....Photo credit: Fabio DeCarlo - © Metal.it - Tyr 5° Malpaga Folk & Metal Fest 2017