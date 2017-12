Tragedia nel mondo dell’underground doom/stoner.All’età di 43 anni è scomparso, meglio noto come, co-fondatore dei seminalie membro di Foghound e Serpents of Secrecy.Jim è stato ucciso il 18 dicembre da un colpo di pistola davanti al suo negozio di tatuaggi, il Baltimora Tattoo Museum, mentre era al telefono con sua moglie.La polizia sta ancora indagando per scoprire il colpevole del delitto. Molte bands del settore si sono già attivate per sostenere la famiglia e chiedere giustizia per Jim.