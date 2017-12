Per la serata di riapertura del locale, per inaugurare il 2018 nella maniera più metallosa possibile, ecco un pacchetto di band tributo da scuotervi fino alle ossa:- MANOWAR- MEGADETH- Pantera Tribute Band - PANTERA1° promo della serata: 3 birre Heineken in bottiglia a 10 euro!!!2° promo della serata: ogni birra media un biglietto per l'estrazionePremi:- 2 magliette firmate Gasoline- 2 litri di birra... e molto altro!Promo aggiornata per l'evento!ogni birra media vi darà la possibilità di vincere qualche gadget!Ecco i primi 2 premi svelati:- 2 t-shirts del- 2 litri di birra chiara- 3 t-shirts dei- 3 cd dideiControllate l'evento per i dettagliEvento Facebook qui