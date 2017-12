Rock Temple, il nuovo mailorder italiano dedicato ai fan della musica rock e metal, in collaborazione con Rocker Sound Agency & Burning Minds Music Group, è orgoglioso di annunciare la prima edizione del "Rock Temple Festival", un evento che promette di diventare una brillante kermesse annuale per tutti i supporter al seguito di questa grande musica. Questa edizione coinciderà con la prima data italiana di sempre di una delle AOR band più amate... i BOULEVARD! Dopo due album di culto rilasciati nella seconda metà degli eighties, "BLVD" (1988) e "Into the Street" (1990), che gli permisero di raggiungere un'ottima notorietà nella propria terra nativa, i Boulevard si sciolsero sfortunatamente nel 1991, riunendosi però finalmente nel 2014, al fine di iniziare a scrivere e registrare i brani che avrebbero fatto parte del loro come-back ufficiale in studio. Il risultato è contenuto in "Luminescence", un vero e proprio masterpiece di rock melodico dei giorni nostri, il quale sta ottenendo feedback eccezionali da pubblico e critica, e che ha già lanciato la band in numerose liste di "Top Album" di questo 2017.Le band di apertura di questa grande serata saranno i Soul Seller, un nome che non ha certo bisogno di presentazioni tra gli aficionados italiani ed internazionali del genere, preceduti dai Mindfeels, la nuova sensation italian della musica AOR / Westcoast, e dagli Airbound, pronti a riversare sul palco il grande potenziale intravisto nel loro notevole debut album. L'evento sarà parte della rassegna live di "Rock In Park", e si terrà il prossimo 29 Maggio 2018 presso il Legend Club di Milano, in Viale Enrico Fermi 98. Ulteriori info riguardo a biglietti, orari, pacchetti VIP e succosi concorsi a premi seguiranno nelle prossime settimane!Info e dettagli:BOULEVARD + SOUL SELLER + MINDFEELS + AIRBOUNDDATA: 29 Maggio 2018LOCALE: Legend Club, Viale Enrico Fermi 98, 20161 Milano (ITALY)APERTURA PORTE: TBABIGLIETTI: Info a breve!INFO: info@rocktemple.it EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/168151313916903.