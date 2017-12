Novita' in casa Strana Officina!

In attesa del nuovo album, slittato entro la fine del 2018,è orgogliosa di annunciare di aver siglato un accordo con la band per la pubblicazione dello stesso e di altre due nuove uscite, considerate come "antipasto" per non lasciare nel frattempo i fan a mani vuote. La prima sarà una versione integralmente re-mixata dell’album “” che sarà nuovamente disponibile in Cd, Digitale e per la prima volta in formato doppio Lp. Pubblicato originariamente dopo la reunion del 2006, non aveva mai convinto appieno la band dal punto di vista del sound, ora completamente rivalutato grazie al sapiente lavoro diche ha saputo esaltare le esecuzioni e la bellezza dei brani storici della band.La seconda, che siamo sicuri si rivelerà una vera e propria "chicca", è un' uscita interamente con testi in italiano contenente alcuni brani scritti nel 1995, quando la band, con gli allora giovanissimi, cercava un nuovo e difficile inizio dopo la scomparsa di, e aveva appena finito un tour commemorativo.La nuova uscita si chiamerà "" conterrà le versioni demo 1995 di "", "", "" e "" e le versioni risuonate e riarrangiate nel 2017 di "", "", "" e "" e sarà disponibile in formato Cd, Digitale ed Lp.Entrambe le uscite sono previste per Primavera 2018 e saranno seguite da un tour promozionale nelle principali città del territorio italiano per il periodo Marzo/Aprile, dove la band ha deciso per l’occasione di preparare uno show con soli brani in Italiano!Altri dettagli seguiranno a breve, Batti il Martello!Contatti: