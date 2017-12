Prosegue la scalata degli. La band nostratna, dedita ad uno stile di post rock strumentale, dopo aver diffuso il proprio primo inedito, accompagnato da un succoso video, rende noto di aver messo a disposizione su tutti i canali multimediali due nuovi brani completamente inediti. Si tratta di, due brani che inquadrano in modo impeccabile quella che è la qualità compositiva degli Echo Atom ed il settore musicale al quale appartengono.Il gruppo al momento è ancora in fase di composizione in attesa di entrare in studio per registrare il primo EP della loro carriera.