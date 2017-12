Ancora una perla dal progetto. Il noto chitarrista romano, autore del progetto Hyper-Urania, ha reso disponibile in rete sutto tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo. Lo stesso brano è presente in forma di Lyric-Video su Youtube. Lord Of The Flies vede oltre alla presenza alla chitarra di Alessio Secondini Morelli, anche quella di Freddy Rising alla voce, Eme Laglia al basso e Daniele Zangara alla batteria.