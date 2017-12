In fondo, un incubo “autentico” ruota semplicemente intorno a questa frase. Se il sospetto, la paura, l’angoscia o il semplice presentimento... si rivelasse fondato? Se tutto ciò che cerchiamo di escludere dal novero delle possibilità concrete, dall’orizzonte reale della nostra esistenza bussasse improvvisamente alla nostra porta per farci sapere che esiste veramente?Possibilità mai prese realmente in considerazione, ma che sono le uniche a mettere tutti i tasselli del mosaico al posto giusto, le uniche combinazioni possibili per ricostruire il quadro dei nostri dubbi, fino a svelarci verità inconfessabili e risposte mai desiderate.Tra fantascienza, “fantarealtà” e horror,ci porta a scoprirlo attraverso i racconti della fortunata rubrica Serie Metal di ROCKHARD (di cui quattro inediti) sospesi tra realtà e visione. Squarci di mondi possibili che vivono proprio accanto a noi e di cui ci accorgiamo solo quando ne varchiamo la soglia.Ad aprirci le porte, undici custodi musicali, undici brani che, nella migliore tradizione heavy metal, non si riducono a semplici successioni di note, ma sono come dei Caronte sonori che ci accompagnano all’interno di scenari tanto visionari quanto perfettamente logici e reali.(SENZA SPESE DI SPEDIZIONE)