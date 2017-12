Barley Arts presenta

DOPO I BLACK STONE CHERRY, VOLBEAT E BARONESS SUL PALCO DELL’ALPEN FLAIR 2018

Continuano le conferme dell’, il festival che si tiene ogni anno a Natz (BZ): dopo l’annuncio deinella giornata del 23 giugno, oggi iconfermano la presenza come headliner del 21 giugno, accompagnati daie dalle altre band in via di conferma che si alterneranno sul palco durante la giornata.sono una band danese che fonde sonorità tipicamente metal con uno stile di canto rockabilly. Nati nel 2001, hanno pubblicato il primo album,nel 2005, e il secondo,che, nel marzo 2007, li ha portati ad essere la prima band metal a raggiungere la prima posizione nella classifica di vendite danese. La loro musica incorpora vari stili musicali, tra cui groove metal, hard rock, heavy metal, blues rock, rockabilli, soprattutto nello stile musicale, e in alcuni casi anche punk rock e country rock. Sono considerati una delle band rock danesi più importanti e promettenti.si formano nel 2003 a Savannah, Georgia, ed esordiscono con il loro personalissimo mix di sludge ed heavy metal con, del 2007. La band è attualmente al lavoro sul suo quinto album, attualmente senza titolo.Giovedì 21 Giugno 2018Natz (BZ), Alpen FlairInfo, line-up, biglietti e abbonamenti: www.alpen-flair.com